30 milhões já têm o 'novo RG': como fazer a Carteira Nacional de Identidade

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), apelidada de 'novo RG', já está disponível em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

O que aconteceu

A emissão do documento pode ser agendada nos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal. Para isso, é necessário que as pessoas levem as suas certidões de nascimento ou casamento. Além disso, os Institutos de Identificação fazem mutirões de cidadania para emissão da Carteira de Identidade periodicamente.

Onde agendar? O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) disponibilizou uma lista com links para agendamento em cada estado, disponível em gov.br/identidade. O processo e o órgão emissor variam de acordo com o local. Em São Paulo, por exemplo, o serviço é feito pelo Poupatempo; no Rio de Janeiro, é através do Detran.