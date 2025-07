Desemprego em junho cai a 5,8%, menor nível já registrado desde 2012

O desemprego no trimestre encerrado em junho foi de 5,8%, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É o menor nível da série histórica, iniciada em 2012.

Como ficou o desemprego

Houve queda de 1,1 ponto percentual no desemprego na comparação com o mesmo trimestre no ano anterior, quando a taxa era de 6,9%.

O resultado é melhor do que previam os especialistas. A média das previsões da agência Reuters era que a taxa ficaria em 6% no período. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 39 milhões.