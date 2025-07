Dólar sobe, e Bolsa abre em queda com tarifaço, inflação e emprego no foco

Ontem, o índice disparou, com alta de 0,95%, aos 133.989 pontos, na última hora do pregão. O motivo, segundo analistas ao UOL, foi o alívio parcial provocado, diante da incerteza do que seria o tarifaço, com a lista de produtos chave para as exportações brasileiras que ficaram de fora das taxações em 50%.

Cerca de 700 itens ficaram fora das alíquotas de 50%. A lista inclui celulose, petróleo, polpa e suco de laranja, algumas aeronaves civis e peças, produtos energéticos (como gás natural e carvão), minério de ferro, entre outros. A ampla quantidade de exceções gerou algum alívio, mas não impediu uma deterioração de alguns ativos brasileiros, como a desvalorização dos papéis da Weg (WEGE3).

O Brasil permanece, contudo, com as maiores taxas, de 50%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai divulgar nos próximos dias o plano de contingenciamento para limitar o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. As medidas preparadas buscam preservar os setores mais prejudicados e proteger os empregos.

Governo descarta retaliação por ora. Segundo a colunista Amanda Klein, a equipe econômica deve tentar excluir mais setores também do tarifaço. O café, a manga e a carne, por exemplo, continuam com a taxação de 50%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também reagiu às taxações e, em nota, afirmou que considera "inaceitável" a interferência do presidente americano no Judiciário brasileiro. Ele também se solidarizou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de sanções aplicadas pela Casa Branca com base na Lei Magnitsky.

Dados ecônomicos no radar

Os agentes financeiros acompanhar os dados de desemprego no Brasil. A taxa de desocupação no Brasil recuou para 5,8% no trimestre encerrado em junho de 2025, atingindo o menor nível desde o início da série histórica da PNAD Contínua Mensal, em 2012. O dado representa uma queda de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (7%) e de 1,1 ponto percentual frente ao mesmo período de 2024 (6,9%).