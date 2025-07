Tarifaço afetará 36% das exportações brasileiras, diz governo brasileiro

As estimativas feitas antes por especialistas variavam bastante. Na semana passada, o banco BTG Pactual calculou que o Brasil poderia perder US$ 13 bilhões em exportações no ano que vem. O banco Daycoval estimava redução de US$ 5,9 bilhões apenas em 2025.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. A lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.

Os 19,5% restantes das exportações brasileiras aos EUA são afetados por tarifas aplicadas a todos os países de acordo com o tipo de produto. Segundo o Mdic, isso corresponde a US$ 7,9 bilhões, em números do ano passado. No caso de autopeças, por exemplo, a alíquota é de 25%, válida para todas as origens.

Setores foram do "alívio" ao "medo de colapso" desde o anúncio. Indústria de calçados, que será tarifada, prevê perdas significativas, enquanto o setor de sucos cítricos afirmou ter visto a sua própria exceção com otimismo.

Trump ameaçou com "devolução na mesma moeda" se Brasil retaliar. A ordem executiva assinada por Trump afirma que, se o Brasil resolver aumentar as taxas dos produtos importados dos EUA em resposta ao tarifaço americano, o texto será modificado para "garantir a eficácia das medidas determinadas".