Governo prepara medidas para proteger empregos do tarifaço, diz Haddad

E, obviamente, vamos recorrer, nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais, vamos recorrer a essas decisões no sentido de sensibilizar que isso não interessa.

Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas.

Plano de contingência prevê apoio aos exportadores brasileiros. Haddad afirma que as medidas serão apresentadas nos próximos dias para proteger a indústria brasileira e os empregos. "Vamos calibrar, à luz do que foi divulgado ontem. Os atos estão sendo preparados aqui na Fazenda para o encaminhamento à Casa Civil", afirmou ele.

Ministro prevê cenários diferentes para auxiliar cada setor. A percepção considera que algumas atividades têm uma solução "mais fácil" a curto prazo, mas não passarão ilesas ao tarifaço. "Ainda esses [setores com mercado internacional aberto] vão exigir um tempo de adaptação. Você não muda um contrato de uma hora para outra. Vamos ter que analisar caso a caso", disse Haddad.

Negociações

Nova rodada de negociação com os EUA permanece na agenda. Segundo Haddad, a assessoria do Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, entrou em contato com o governo brasileiro ontem para uma segunda conversa. "A primeira foi realizada em maio, na Califórnia e vamos levar às autoridades americanas nossos pontos de vista", disse o ministro.