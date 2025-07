Haddad promete plano nos próximos dias, e SP amplia socorro a exportadores

O governo também promete abrir ofertas de crédito. As linhas irão contar com a Fomento Paraná e o BRDE. As empresas atingidas também poderão solicitar adiamento de pagamento de parcelas de empréstimos já tomados, dentro das regras estabelecidas pelo Banco Central.

Outros estados

Governadores criaram grupos de trabalho. Os governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo anunciaram a criação de grupos de trabalho para estudar medidas possíveis.

Governadores solicitaram reunião com o governo federal. Ontem, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) disse, após se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que o Fórum dos Governadores solicitou uma reunião com o governo federal para discutir as reações ao tarifaço. O encontro ainda não tem data marcada.

Plano federal

Haddad disse que medidas serão apresentadas nos próximos dias. O foco será a proteção da indústria e dos empregos. "Aos atos estão sendo preparados aqui na Fazenda para o encaminhamento à Casa Civil", afirmou.