CEO da Kapeh conta como café virou matéria-prima principal de cosméticos

O desejo de ter uma empresa de cosméticos que fugisse do padrão encontrado no mercado impulsionou Vanessa Vilela a explorar as propriedades do café. O cultivo do grão está na sua família há seis gerações, na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, e a fez abrir os olhos para essa matéria-prima.

"Desenvolvendo o plano de negócios da minha empresa, buscando um diferencial para não ser mais do mesmo nesse mercado de gigantes, me vi naquela imensidão de café e decidi fazer uma pesquisa para saber se o grão tinha algum benefício para nossa pele", conta Vanessa, fundadora da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais e convidada do Divã de CNPJ.