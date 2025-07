Mariana Sanches: Isenção da Embraer no tarifaço pode ser retirada em breve

Nesse momento, a aviação civil nos EUA tem uma encomenda grande. Sabemos que as companhias aéreas daqui também fizeram o seu lobby.

Por enquanto, a Embraer fica na lista de isenções, mas existe uma discussão em relação à remoção da empresa já acontecendo em Washington. Isso também será usado como moeda de pressão sobre o governo brasileiro, que me disse não haver o que comemorar.

Há uma expectativa de que no Congresso dos EUA seja aprovada uma lei para sanções secundárias a países que façam comércio com a Rússia. Elas seriam de 500%. Esse projeto de lei já conta com apoio bipartidário. Dos fertilizantes usados hoje no Brasil, 30% são importados da Rússia. O Brasil seria frontalmente atingido e a ideia aqui em Washington é que seja. Não haveria nem os democratas para chiarem pelo contrário. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana apurou que o café, excluído da lista de isenções, pode ficar livre do tarifaço por conta das projeções de impacto na inflação americana.

Algumas fontes americanas me destacaram que é possível o café passar a compor a lista de isenções. O fato de o produto não estar incluído causou uma certa surpresa porque o secretário de Comércio [Howard Lutnick] chegou a mencionar o café nominalmente na expectativa de isenções no geral, sem citar o Brasil.