As 40 profissões mais e menos afetadas por IA, segundo estudo da Microsoft

Como funcionou a pesquisa. Com base nos dados do chatbot, tipo de inteligência artificial que consegue simular conversas com usuários humanos, pesquisadores puderam ver o que os usuários estavam pedindo à IA para fazer e o que a IA estava executando em resposta. Eles então compararam essas descobertas com os tipos de tarefas que têm maior probabilidade de se sobrepor a um chatbot de IA.

As 40 profissões mais impactadas pela IA

Intérpretes e tradutores Historiadores Comissários de bordo Representantes de vendas de serviços Redatores e autores Atendentes de suporte ao cliente Programadores de CNC Operadores de telefonia Agentes de bilhetes e balcão de viagens Locutores e DJs de rádio Escriturários de corretagem Educadores em gestão agrícola e doméstica Telemarketing Concierges Cientistas políticos Analistas de notícias, repórteres, jornalistas Matemáticos Redatores técnicos Revisores e editores de texto Host e hostesses Editores Professores universitários de Negócios Especialistas em relações públicas Demonstradores e promotores de produtos Agentes de vendas de publicidade Escriturários de novas contas Assistentes estatísticos Balconistas de atendimento e aluguel Cientistas de dados Consultores financeiros pessoais Arquivistas Professores de Economia Desenvolvedores web Analistas de gestão Geógrafos Modelos Analistas de pesquisa de mercado Operadores de telecomunicações de segurança pública Operadores de PABX Professores de Biblioteconomia

As 40 profissões menos impactadas pela IA

Operadores de dragas Operadores de pontes e eclusas Operadores de estações e sistemas de tratamento de água Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos Operadores de bate-estacas Lixadores e acabadores de pisos Auxiliares de enfermagem Operadores de barcos a motor Operadores de equipamentos de extração de madeira Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação Empregados domésticos e faxineiros Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás Técnicos em telhados Operadores de compressores e bombas de gás Auxiliares de técnicos em telhados Fabricantes de pneus Assistentes cirúrgicos Massoterapeutas Técnicos em oftalmologia Operadores de empilhadeiras e tratores industriais Supervisores de bombeiros Aplicadores de cimento e acabadores de concreto Lavadores de louça Alimentadores de removedores de máquinas Operadores de máquinas de envasamento e embalagem Preparadores de equipamentos médicos Trabalhadores de manutenção de rodovias Auxiliares de produção Protético dentário Reparadores e trocadores de pneus Engenheiros de navios Instaladores e reparadores de vidros automotivos Cirurgiões Bucomaxilofaciais Operadores de plantas e sistemas diversos Embalsamadores Auxiliares de pintores, gesseiros e afins Trabalhadores de remoção de materiais perigosos Técnicos de enfermagem Flebotomistas

O estudo não aborda se intérpretes e tradutores (ocupações com maior aplicabilidade de IA) devem temer pelo seu futuro. Da mesma forma, os pesquisadores não concluíram que operadores de dragas (profissão que aparece entre as menos afetadas pela IA) estavam seguros. Vale ressaltar que o artigo, publicado pelo site Futurism, ainda não foi revisado por pares.