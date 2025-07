Liberação do R$ 20,7 bilhões do Orçamento prioriza Cidades, Defesa e Saúde

Déficit primário estimado pela equipe econômica é de R$ 26,2 bilhões. O valor figura R$ 4,7 bilhões acima do limite inferior da meta estabelecida para a meta de zerar o déficit das contas públicas neste ano. A projeção permitiu o restabelecimento total dos limites de empenho das despesas discricionárias.

Despesas obrigatórias exigiram a manutenção das restrições. Os entraves que exigiram a manutenção de parte da contenção envolvem, principalmente, as despesas estimadas com créditos extraordinários e benefícios assistenciais."O governo mantém as medidas de restrição refletidas no faseamento dos limites de empenho dos órgãos e seguirá monitorando a execução orçamentária e financeira", diz o Ministério do Planejamento.

Descongelamento

Liberação de verbas beneficia 30 dos 31 ministérios. Entre as pastas atingidas pelos bloqueios anunciados em maio, somente o Turismo teve a contenção de R$ 489,3 milhões inalterada. O Ministério da Educação foi o único que não teve recursos bloqueados ou contingenciados nas rodadas de ajuste.

Cidades, Defesa e Saúde têm maiores verbas liberadas. A liberação de recursos beneficia as pastas com os descongelamentos de, respectivamente, R$ 1,93 bilhão, R$ 1,92 bilhão e R$ 1,71 bilhão. Também figuram com liberações bilionárias os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social (R$ 1,60 bilhão), dos Transportes (R$ 1,37 bilhão) e da Fazenda (R$ 1,12 bilhão).

Confira abaixo os descongelamentos: