'Risco sistêmico' e 'alívio': como empresários reagiram ao tarifaço de 50%

Medida torna o mercado norte-americano inacessível para vários produtos. Apesar de a não cumulatividade representar um alívio parcial, os impactos diretos das medidas já são expressivos. Em 2024, os Estados Unidos foram o terceiro principal destino das exportações da indústria brasileira de alumínio, atrás apenas de Canadá e Noruega, respondendo por 14,2% das vendas externas do setor, o equivalente a cerca de R$ 4,2 bilhões, diz a associação. Cerca de um terço desse total está sujeito à sobretaxa de 50%, "o que tornará inviável o acesso de vários produtos ao mercado americano".

Com as tarifas anteriores, de 10%, 25% e 50%, as exportações brasileiras de produtos de alumínio já recuaram 28% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2024. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 1,3 milhão de toneladas de alumina para os Estados Unidos, volume utilizado na produção de aproximadamente 90% do alumínio primário americano. "Há risco de que os efeitos das tarifas se estendam a produtos não sobretaxados, devido aos desequilíbrios gerados em etapas distintas da cadeia", diz a nota.

Frutas

Associação de frutas espera que novas negociações e medidas ajudem produtores. "A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) seguirá acompanhado as negociações entre os governos dos dois países com a expectativa de um acordo que mantenha o mercado americano atrativo para as frutas brasileiras". O objetivo é manter a interlocução com os importadores americanos e com o governo brasileiro na busca de medidas que possam mitigar prejuízos, disse em nota.

Produtores de manga também defendem que o governo brasileiro negocie com os EUA a isenção da fruta. Eles citam a declaração recente do secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, sobre zerar tarifas para produtos que os EUA não produzem. De acordo com o colunista Carlos Madeiro, os produtores do Vale do São Francisco receberam como uma bomba a notícia de que ficaram de fora da lista de isenção. O tarifaço afeta diretamente as vendas da chamada "janela americana", entre agosto e novembro, especialmente da manga tipo Tommy, cuja principal exportação é para os Estados Unidos - já que essa variedade não é aceita na Europa.

Exportadores do Vale do São Francisco perderão 70% das vendas. Segundo Tassio Lustoza, diretor da Valexport, os primeiros seis contêineres (132 toneladas) devem embarcar no domingo via Porto de Fortaleza. Mesmo com a tarifa de 50%, parte das exportações deve continuar de forma consignada, para minimizar perdas. A expectativa é manter apenas 30% das exportações, já que o restante da produção não encontra mercado interno ou externo alternativo viável. O setor de fruticultura na região gera cerca de 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos e movimenta US$ 500 milhões por ano.