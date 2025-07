Tarifaço de Trump tem impacto mais político do que econômico, diz analista

Os Estados Unidos fizeram o que fizeram com o Canadá e México em outras ocasiões, que é dar uma semana de prazo antes do início da medida, esperando alguma concessão de última hora por parte do parceiro comercial.

Poderia, por exemplo, ser a inclusão de mais setores. A inclusão de uma cota para alguns produtos específicos. Isso foi feito para o Canadá e México ainda este ano, principalmente no setor automotivo, no caso do México. Ou seja, ele esperaria algum tipo de concessão para que fizesse movimento nesse sentido antes do início das medidas.

A grande questão é que há um complicador: é o fator político. E o Brasil já deixou claro que as questões relativas ao Poder Judiciário não serão colocadas sobre a mesa. É importante notar que o Brasil pode tentar fazer alguma concessão para aproveitar esse prazo de uma semana, mas a negociação vai se estender.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

