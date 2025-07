Tarifaço: Ficar fora da lista de exceções nos magoou, diz diretor da Cecafé

Não faz o menor sentido o Brasil estar fora. O país é insubstituível para os EUA, assim como eles são insubstituíveis para nós do ponto de vista de consumo. Não sabemos por quanto tempo teremos que conviver com as tarifas. Estamos correndo contra o tempo para todas as estratégias. Marcos Matos, diretor geral da Cecafé

Para Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados), as exportações do produto para os EUA ficaram comprometidas com a cobrança de alíquotas extras.

Exportamos para mais de 160 países, mas historicamente os EUA são o principal destino das exportações desde 1997. Esse tarifaço de 50% inviabiliza qualquer exportação. Nós estávamos na expectativa de conseguir uma prorrogação, e não o que aconteceu na tarde de ontem. Pelo menos os calçados que estão sendo transportados não serão afetados.

Continuamos na expectativa de uma reversão. Por isso, é muito importante que o governo, por meio do Itamaraty e do MDIC [Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio], consiga reduzir esse percentual o mais rápido possível para que os impactos sejam menores para a indústria calçadista. Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados

Já Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção), demonstrou pessimismo quanto ao futuro do setor se o tarifaço for mantido.