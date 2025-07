União Europeia, China, Brasil: quais as taxas impostas por Trump a países

Coreia do Sul: acordo em 30 de julho. Trump afirmou que o governo sul-coreano concordou com uma tarifa de 15%, ante os 25% anunciados anteriormente, Aço, alumínio e cobre não estão incluídos no acordo, e serão taxados em 50%. O país asiático deve investir US$350 bilhões nos EUA, e ainda se compromete em comprar US$100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos.

Índia: acordo em 30 de julho. Após ameaçar uma taxa de 27%, Trump anunciou que a Índia pagará uma tarifa de 25%, mais uma "punição não especificada" por ter comprado armas e energia da Rússia.

União Europeia: acordo em 27 de julho. Após ameaça de 30%, Uniao Europeia aceitou taxação de 15% sobre 70% dos produtos exportados aos EUA. Uma tarifa de 50%, no entanto, ainda é cobrada sobre as exportações de aço. Produtos farmacêuticos e semicondutores também foram excluídos do tarifaço, mas ainda podem receber taxação, disse Trump. Os demais 30% permanecem em negociação. Até 2028, a UE comprará US$ 750 bilhões em energia dos EUA e fará investimentos de US$ 600 bilhões no país, segundo a Casa Branca. Aço, alumínio e cobre seguem taxados em 50%.

Japão: acordo em 22 de julho. Após divulgar tarifas de de 25%, fixou em 15% - incluindo para veículos e autopeças, que já estavam taxados desde em 25% desde o começo do ano. Trump disse que o governo japonês se comprometeu com investimentos de US$ 550 bilhões nos EUA e em abrir sua economia para veículos e arroz dos EUA.

Filipinas: acordo em 22 de julho. Tarifa de 19% em vez dos 20% que Trump havia ameaçado. Segundo Trump, o acordo inclui isenção de taxas para exportações dos EUA às Filipinas.

Indonésia: acordo em 15 de julho. Tarifa de 19% em vez de 32%, como Trump havia dito inicialmente, e isenção de taxas para mais de 99% dos produtos exportados dos EUA para o arquipélago.