Setores taxados pelos EUA pedem auxílios e negociam outros mercados

Exceções ao suco de laranja e madeira aliviam um pouco o setor, que busca por produções que não foram taxadas. Segundo Oliveira, até 30% das aplicações, semeadura, aplicação de defensivos agrícolas e combate a incêndios florestais são atendidas pela aviação agrícola, o que mostra que há um potencial para crescimento. "Tem muito a avançar e é o que vai acabar acontecendo, porque o próprio produtor vai pedir por produtividade e a forma de resolver isso é através da aplicação aérea", acrescenta.

Indústria de couro quer ajuda

Indústria de componentes de couro pede por auxílio, como na pandemia de covid-19. "A hora é de preservar empresas e, sobretudo, os empregos gerados por elas. Hoje, o cenário é preocupante, principalmente quando falamos das exportações indiretas, realizadas pelos clientes das nossas empresas, especialmente calçadistas e curtumes", comentou Silvana Dilly, superintendente da Assintecal (Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos). O governo estuda a possibilidade de auxílios, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou apenas o apoio dado durante a crise climática sofrida pelo Rio Grande do Sul no ano passado.

80% das vendas de couro vão para a indústria calçadista, que terá cobrança de tarifa total de 50% a partir de 6 de agosto. Segundo Silvana, os produtos químicos para couros também serão atingidos indiretamente, já que os curtumes respondem por mais de 60% das vendas do segmento. Conforme o CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil), em 2024 os EUA ocuparam o segundo lugar entre os maiores importadores de couro brasileiro, com 13,3% de participação em valores. Em 2025, até junho, o país se manteve na vice-liderança, com 13,6%.

Componentes e químicos do setor também são exportados, ainda que em menor escala. Até junho, segundo a Assintecal, o Brasil exportou diretamente US$ 2,7 milhões aos Estados Unidos, representando um crescimento expressivo de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com mais de 3 mil empresas, o segmento emprega, diretamente, mais de 80 mil pessoas..

Setor de café quer inclusão na lista de exceções

Café mantém otimismo e acredita ser possível reverter taxação. "Na mesa de negociações, todo tempo ganho é válido", afirmou a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em nota. A entidade disse que as negociações "estão longe" de serem finalizadas e que lista de exceções deu um "sinal de esperança". "Temos na história recente das relações comerciais casos de outros países com reversões de escalada de tarifas. Seguiremos colaborando com as autoridades, confiando na diplomacia brasileira, tomando as medidas possíveis juntos aos atores envolvidos e apostando na força econômica e social do café para os EUA", acrescentou.