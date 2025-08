Dólar recua a R$ 5,54 com tarifas e dados mais fracos dos EUA

Antes do recuo, a moeda norte-americana subia ante o real, até R$ 5,6284, uma alta de 0,49%. O movimento indicava a cautela com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos e a pressão política contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Bolsas

As páginas de atualização de cotações do Ibovespa estão fora do ar na manhã de hoje, por conta de um problema técnico. Segundo a B3, a origem da falha está sendo investigada. "A B3 informa que a publicação de seus índices no Market Data ainda não foi atualizada por uma questão técnica já em tratamento pelos times da companhia. A empresa trabalha para normalizar o ocorrido o quanto antes". Desde o início do pregão, às 10h, as cotações do Ibovespa não aparecem nas plataformas e nem no site da B3.

As Bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, emitir decreto impondo tarifas para dezenas de parceiros comerciais. Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi sofreu um tombo de 3,88% em Seul, a 3.119,41 pontos, em sua maior queda diária em quatro meses, enquanto o Hang Seng caiu 1,07% em Hong Kong, a 24.507,81 pontos, o Nikkei recuou 0,66% em Tóquio, a 40.799,60 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,46% em Taiwan, a 23.434,38 pontos.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,37%, a 3.559,95 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02%, a 2.175,49 pontos, também na esteira de novos dados fracos de atividade manufatureira do país.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.662,00 pontos.