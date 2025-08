Haddad quer falar com secretário americano antes de Lula ligar para Trump

Lula 'executa' promessas

Depois da coletiva, Haddad foi a um evento do PT, onde falou da dificuldade de governar. Segundo o ministro, "tudo é uma construção complexa" porque o governo não tem maioria no Congresso. Ainda assim, Lula governa. "Apesar de todos esses obstáculos, todos os dias estamos conseguindo executar nosso programa de governo. Eu fiz um exercício um mês atrás de reler o plano de governo, que nem sempre a gente faz", afirmou no 17º Encontro Nacional do PT. "Me surpreendi com o quanto nós avançamos em relação a nossas próprias expectativas."

Ele citou projetos prometidos que foram aprovados, como o reajuste real do salário mínimo. Também citou o aumento nos repasses para Saúde e Educação e a forma como os cortes no orçamento agora são feitos. "Dessa vez, quem vai pagar a conta é o rico no imposto de renda, e não o pobre no orçamento", afirmou. "Começamos uma politica de restituição dos direitos vilipendiados nos últimos sete anos que antecederam Lula."