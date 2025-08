MEI: quais as obrigações para manter CNPJ ativo e evitar prejuízos

A principal obrigação do MEI é o pagamento das contribuições mensais por meio da Guia DAS-MEI (Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), com vencimento sempre no dia 20. O valor correspondente é de 5% do salário-mínimo, acrescido de R$ 1 caso tenha atividade de comércio, R$ 5 se tiver atividade de serviço e R$ 6 caso possua os dois tipos de atividade.

O não pagamento da DAS-MEI pode ocasionar, entre outras punições, a perda do direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou auxílio-doença, e o cancelamento do CNPJ.

2. Emitir NF quando realizar negócios com pessoas jurídicas

O MEI não precisa emitir nota fiscal quando vende produtos ou presta serviços para pessoas físicas, mas é obrigado a emitir nota fiscal:

Sempre que vender ou prestar serviços para outras pessoas jurídicas (empresas ou governo), independentemente do tamanho delas;

Quando os clientes (pessoa física) solicitarem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

Sempre que precisar enviar sum produto para o cliente, independente se for empresa ou pessoa física, como por exemplo venda pela internet, telefone ou catálogo.

Se o MEI deixar de emitir nota fiscal quando for obrigado, pode enfrentar problemas como: multas e penalidades fiscais impostas pela Receita Federal e órgãos estaduais/municipais, dificuldades para comprovar renda e movimentações financeiras e risco de desenquadramento do regime do MEI.