Negociação do tarifaço de Trump vai começar só agora, avalia líder do PT

Após Donald Trump confirmar a sobretaxa de 50% para as exportações do Brasil, o governo Lula tentará ampliar a lista de exceções para poupar mais empresas. As negociações devem se arrastar ainda por um longo período.

Brasil pode ter de abrir mercado aos EUA, analisa diplomata

O diplomata e ex-negociador comercial José Alfredo Graça Lima acredita que o Brasil pode ter de abrir mercado para produtos dos Estados Unidos em negociações futuras. Ele deu a declaração também em entrevista ao Mercado Aberto.

Nós não sabemos que forma vai tomar esse acordo, ou essas sinalizações que já foram feitas com relação à Indonésia, às Filipinas, mas o que nós sabemos é que elas envolvem compromissos desses países de abrir mercado para produtos americanos. Isso não tem sido o caso do Brasil.

Diferentemente do que se esperava, os 50% foram drasticamente reduzidos com as exceções. Exceções para setores absolutamente cruciais para o comércio com os Estados Unidos, tais como Embraer, suco de laranja.