Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem hoje a 5ª parcela

Os estudantes que nasceram nos meses de setembro e outubro recebem hoje o pagamento da quinta parcela de 2025 do Pé-de-Meia, programa destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

Os participantes do programa, classificado como a "poupança do ensino médio" pelo Governo Federal, recebem parcelas de R$ 200. Para isso, precisam manter, no mínimo, 80% de presença na escola.

Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados no ensino médio da rede pública. A quantia será repassada até o dia 4 de agosto, dia em que os estudantes nascidos em novembro e dezembro irão receber o pagamento (veja tabela mais abaixo).