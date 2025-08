Como rede de hospitais pretende levar um 'abraço' às pessoas?

Quando falamos de saúde, confiança tem que ser a base.

Mariane Novais

Como é trabalhar esse conceito ao lado de outros departamentos, como o RH, que precisa treinar colaboradores internos?

Encontramos esse discurso tangibilizado no abraço. Nossa marca abraça, envolve. Esse abraço é humano, é acolhedor, é real. Precisa acolher nas horas difíceis e nas horas boas. Nossa campanha passou pela importância do abraço na construção desse discurso. Temos trabalhado nisso junto com o RH.

Hospital Nove de Julho, em São Paulo, faz parte da Rede Américas Imagem: Divulgação

Sabemos que momentos difíceis vão acontecer. Isso faz parte da vida e faz parte do nosso negócio. Somos mais de 34 mil colaboradores e, eventualmente, teremos pequenos problemas. Mas lidamos sempre com a verdade, com uma comunicação empática, próxima. Não podemos nos esconder.

Acreditamos em uma comunicação que seja transparente, mas, acima de tudo, humana e respeitosa. O que as pessoas esperam das empresas é coerência e verdade.