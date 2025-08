Exercício no escuro e suco com sal: os hábitos estranhos de CEOs 'gigantes'

Atual CEO da Starbucks, Brian Niccol, 50, já ocupou o mesmo cargo no Taco Bell e no Chipotle. À revista norte-americana Fortune, ele contou que faz todos os dias as mesmas atividades pela manhã e consome os mesmos alimentos: ao acordar às 5h45, toma uma xícara de café com um biscoito. Às 7h, vai à academia. Na volta, toma um shake de proteínas ou come ovos com salsicha.

Jack Dorsey, CEO da Block e ex-CEO do Twitter

Rotinas consistentes também fazem parte da vida de Jack Dorsey, 48, atual CEO da Block (antiga Square) e cofundador do Twitter (atual X), onde também atuou no cargo. Ao portal Product Hunt em 2015, Dorsey relatou que estava acostumado a fazer "a mesma coisa todos os dias", com séries de exercícios de sete minutos e caminhadas no mesmo percurso até o escritório. Naquela época, ele bebia o mesmo "shot" diariamente: suco de limão com sal do himalaia.

Em participação no podcast "In Good Company" em fevereiro deste ano, ele contou que, antes da pandemia de Covid-19, participou de um retiro de meditação silenciosa de 10 dias ao longo de cinco anos. Durante esses retiros, Dorsey meditava das 4 horas da manhã até às 21 horas, totalizando 17 horas de prática diariamente.

Bernard Arnault, CEO do grupo LVMH