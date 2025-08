Salário mínimo foi reajustado em 7,5% em 2025; saiba qual o valor

O novo valor, de R$ 1.518, corresponde a um acréscimo de R$ 106 em relação ao mínimo anterior, o que equivale a um reajuste de 7,5% — percentual superior à inflação do período. Mesmo com esse aumento, os valores finais ficaram abaixo do previsto inicialmente, em função das medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Mudança no cálculo

Antes, o salário mínimo era reajustado considerando a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Essa fórmula resultaria em um valor de R$ 1.525.

No entanto, a nova regra inclui um limite adicional: o crescimento das despesas não pode ultrapassar 2,5%. Assim, mesmo que o PIB suba mais — por exemplo, 3,2% — o reajuste considerará apenas o teto definido.

Como o salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias pagas pelo INSS e de diversos programas sociais, o governo busca evitar aumentos expressivos que possam comprometer o equilíbrio fiscal em um cenário de restrição orçamentária.