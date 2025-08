Setor têxtil tem 'corrida frenética' para enviar produtos aos EUA até terça

Tarifaço de 50% vai inibir as vendas aos Estados Unidos. Pimentel afirma que a cobrança prevista torna inviável a competitividade para realizar exportações aos norte-americanos. "Os nossos concorrentes ficaram com taxações menores e o Brasil atua em um mercado mais de nicho. Mesmo assim, esses mercados são afetados pela concorrência asiática, principalmente", analisou ele.

Não há como o exportador brasileiro absorver e dar um desconto dessa magnitude, muito menos o comprador norte-americano pagar esse excesso.

Fernando Pimentel, diretor da Abit

Segmento prevê corte de milhares de empregos. O diretor da Abit afirma que as taxas de 50% ameaçam entre 5.000 e 6.000 postos com carteira assinada na indústria têxtil, projeção que alcança 15 mil vagas com a inclusão dos indiretos. "Você não substitui um mercado desses do dia para a noite. Precisaria de uma jornada de médio prazo para reocupar algum espaço no mercado mundial", lamenta ele.

Indústria têxtil vai lutar para reduzir a cobrança extra. Pimentel explica que o cenário ainda exige "paciência, estratégia e tática", mas estima que a razão vai prevalecer por uma tarifa máxima de 10%. "Temos defendido negociar, negociar e negociar", disse ele ao ressaltar a importância de estar presente no ambiente norte-americano. "É o maior mercado do mundo. Depois que você lá se estabelece, consegue uma longevidade nos negócios."