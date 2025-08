Bandeira tarifária vai limitar alívio de 'bônus' no valor das contas de luz

Abatimento resultou na previsão de deflação. Após a Aneel revelar que o benefício seria pago, o mercado financeiro atualizou as expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste mês. Com o alívio estimado, as projeções apontam para a queda de 0,4% do índice, resultado que pode representar a primeira deflação nacional desde agosto de 2024 (-0,02%).

O bônus não faz a conta de energia cair permanentemente. É somente um alívio temporário.

André Braz, coordenador dos índices de preços do Ibre/FGV

Descontos resultam do desempenho da hidrelétrica. O abatimento resulta do saldo excedente de receitas e despesas da Usina de Itaipu em 2024. Do total, R$ 365 milhões foram utilizados para quitar o déficit da Conta de Comercialização de Itaipu deste ano e os demais R$ 656,6 milhões serão abatidos das contas de luz, com o adicional de R$ 53,7 milhões de rentabilidade do valor desde o ano passado.

Custo adicional

Bandeira tarifária vai inibir impacto positivo do "bônus". A Aneel informou na semana passada o acionamento do patamar 2 da Bandeira Vermelha para este mês. A medida eleva as contas de luz em R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. No mês passado a cobrança extra foi de R$ 4,46.

Alteração é justificada pelo baixo volume dos reservatórios. A adoção da bandeira de maior custo extra ocorre com a redução da geração de energia nas usinas hidrelétricas. "Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas", explica a reguladora.