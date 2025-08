Ações da American Eagle sobem após Trump elogiar comercial com Sweeney

As ações da American Eagle registraram alta de 23% nesta segunda-feira (4), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiar em sua rede Truth Social uma campanha publicitária da marca com a atriz Sydney Sweeney, famosa por séries como Euphoria e The White Lotus.

Na publicação, Trump chamou o anúncio de 'o mais quente que existe', destacando a participação de Sweeney, que é filiada ao Partido Republicano. O presidente também comparou a campanha com um anúncio da Jaguar, que classificou como 'um desastre'.

Lançada no mês passado, a propaganda da American Eagle utiliza um trocadilho entre as palavras 'jeans' e 'genes'. No vídeo, Sweeney comenta que traços como olhos, cabelo e personalidade são transmitidos geneticamente, encerrando com a frase: 'meu jeans é azul', enquanto olha para a câmera.