Amanda Klein: Datafolha e ruas indicam disputa dura para Lula

A mais recente pesquisa Datafolha e as manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorridas neste domingo (3) apontam para uma disputa acirrada entre o presidente Lula (PT) e seus adversários de direita na corrida presidencial de 2026, avalia a apresentadora Amanda Klein, na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Os números são mais favoráveis a Lula do que eram há um mês, mas estão longe de trazer conforto ou convicção de vitória. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no fim de semana, a aprovação de Lula não mudou de junho para julho. Ficou rigorosamente estacionada, com 29% de ótimo e bom e 40% de ruim e péssimo.