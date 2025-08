CEO da Kapeh: 'Linha facial de cosméticos de café tem eficácia de até 90%'

No mercado, os produtos faciais de referência costumam ter em um teste de eficácia entre 70% e 80% de melhora da pele. Os produtos da Kapeh conseguiram superar essa marca.

"Nossos testes de eficácia referenciaram até 90% de melhora da pele e redução das rugas, tamanhos são os benefícios do café. O elixir da juventude", destaca.

Para ela, o valor do café enquanto matéria-prima supera os resultados apresentados pelos cosméticos.

É um grão muito rico e merece essa agregação de valor por tudo o que o café significa para a nossa região e o Brasil, o maior produtor de café do mundo, e segundo em consumo da bebida. Vanessa Vilela, fundadora da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

CEO da Kapeh conta como café virou matéria-prima principal de cosméticos

O desejo de ter uma empresa de cosméticos que fugisse do padrão encontrado no mercado impulsionou Vanessa a explorar as propriedades do café. O cultivo do grão está na sua família há seis gerações na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, e a fez abrir os olhos para essa matéria-prima.