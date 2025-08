Dólar cai a R$ 5,5 com dados dos EUA, e Bolsa sobe com foco no tarifaço

Se confirmada a alta, resultado consolidará o bom desempenho do mercado de trabalho neste primeiro semestre. Na semana passada, o Copom (Comitê de Política Monetária) manteve a taxa Selic em 15% ao ano e afirmou, em comunicado, que "o mercado de trabalho segue mostrando resiliência", embora haja sinais de moderação no ritmo de crescimento econômico.

A tensão comercial segue no foco e ganha novo capítulo com troca de recados entre os presidentes Donald Trump Trump e Lula. Na sexta, o presidente dos Estados Unidos surpreendeu ao se referir diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma conversa com repórteres nos jardins da Casa Branca. "Lula pode me ligar quando quiser", afirmou Trump. Apesar do tom aparentemente cordial, e da frase "I love Brazil" dita em tom informal, a diplomacia brasileira encara com cautela o aceno.

No plano técnico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu uma linha de conversas com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. A reunião, prevista para esta semana, pode marcar o início de uma reaproximação e abrir espaço para exceções pontuais à tarifação. O Brasil tenta, prioritariamente, retirar café, cacau e manga da lista de produtos sobretaxados. Já a carne bovina deve permanecer na lista.

A semana começa com atenção à Ata do Copom, que será divulgada amanhã. Após o comitê manter a Selic em 15%, o documento deve trazer mais clareza sobre o equilíbrio entre a atividade econômica, a inflação resiliente e as incertezas no cenário fiscal, avalia Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP. "O comunicado pós-reunião já havia sinalizado preocupação com o quadro inflacionário, a trajetória da dívida e o cenário externo, mas a leitura integral da Ata é fundamental para calibrar as apostas sobre a política monetária no segundo semestre", afirma.

O ambiente externo começa a semana menos tenso, mas ainda instável. O dólar segue oscilando diante da perspectiva de cortes de juros nos EUA, enquanto o real continua vulnerável também às incertezas internas. Para o Brasil, previsibilidade fiscal e estabilidade institucional serão determinantes para sustentar a confiança dos investidores e evitar novas pressões sobre ativos locais.

Temporada de balanços segue nesta semana. Hoje, quatro empresas (Copasa, BB Seguridade, Pague Menos e Tegma) divulgam seus resultados do segundo trimestre de 2025, refletindo tendências setoriais distintas.