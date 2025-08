Haddad diz que pode levar Pix e terras raras para negociar com EUA

Os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Na área tecnológica, nós temos muito a aprender, nós temos muito também a ensinar.

Fernando Haddad

O ministro também citou o Pix. Porém, não deu detalhes de como o método de pagamento poderia ser colocado na mesa de negociação com os EUA. "É uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro e que tem sido considerada por economistas, inclusive prêmios Nobel de economia, o futuro da moeda digital no mundo, o nosso Pix", afirmou. "Para quem está com medo de cripto, para quem está com medo de desdolarização, nós temos uma tecnologia que pode interessar, pode interessar muito ao mundo."

Embora defenda um acordo, Haddad disse que o tratado deve ser bom para os dois países. "Nós não queremos que só a China, ou a União Europeia invista no Brasil. Nós queremos que os Estados Unidos invistam também. [Mas] Nós somos um país grande demais para servir de satélite de um bloco econômico, seja asiático, europeu ou estadunidense", frisou.

Haddad lembrou que o Brasil é menos dependente dos EUA atualmente. "Os Estados Unidos já representaram 25% das nossas exportações, e hoje representa 12%", disse. "De 2002 para cá, caiu a metade a importância dos Estados Unidos na nossa pauta de exportações. Isso tem um lado muito bom, que é a diversificação: nós não estamos tão dependentes, como é o caso do México, do Canadá. Somos um país mais independente porque somos mais diversos do ponto de vista da nossa pauta de exportação."

São eles que precisam compreender que o Brasil deseja parcerias, mas não na condição de satélite, não na condição de colônia, na condição de país soberano que tem interesse em parcerias com todo o planeta.

Fernando Haddad

Haddad diz que o tarifaço ganhou fôlego após ser politizado pela oposição. "Nós temos que procurar despolitizar o debate comercial. O comércio internacional não pode ser utilizado para interesses eleitorais de um país que por forças que for que queiram entregar as riquezas nacionais, incluindo aí as terras raras, os minerais críticos, a questão da regulação das big techs, a questão do Pix, por exemplo, que nós entendemos que tem que ser mantido sob a responsabilidade do nosso Banco Central", disse.