Haddad sugere comprar parte das exportações que deixarem de ir para os EUA

O esqueleto principal do plano já está com o presidente Lula (PT). "Levamos para o presidente o que eu chamei de plano de contingência, com inúmeras medidas que o presidente vai poder pinçar do plano e anunciar quando lhe convier. Elas já estão devidamente desenhadas e orçadas", disse ele, sem entrar em detalhes sobre valores.

Pix e terras raras

Haddad também quer as terras raras com os EUA. Ele disse que o Brasil não pode abrir mão de negociar com "a maior economia do mundo", e que os dois países devem intensificar "o comércio bilateral, sobretudo de investimentos estratégicos", como as terras raras e minerais críticos, de difícil extração. É o caso do nióbio, lítico, titânio e tântalo, que se somam às chamadas terras raras: 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais.

Os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Na área tecnológica, nós temos muito a aprender, nós temos muito também a ensinar.

Fernando Haddad

O ministro também citou o Pix, que ele pretende pedir aos EUA que o aceitem. "É uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro e que tem sido considerada por economistas, inclusive prêmios Nobel de economia, o futuro da moeda digital no mundo, o nosso PIX", afirmou. "Para quem está com medo de cripto, para quem está com medo de desdolarização. Nós temos uma tecnologia que pode interessar, pode interessar muito ao mundo."