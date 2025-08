Após mudança de regras, Mega da Virada pode ter primeiro prêmio bilionário

As mudanças não afetam a porcentagem da arrecadação destinada à premiação, que segue em 43,79%. O restante é embolsado pela Caixa.

Mudanças tornam a Mega da Virada mais atrativa para quem busca grandes prêmios. Se essa regra já estivesse em vigor no ano passado, o prêmio principal do sorteio de fim de ano teria sido de R$ 981 milhões — foi de R$ 635 milhões.

Prêmio tende a ser ainda maior a partir deste ano. Isso porque outra mudança nas regras aumenta a arrecadação da Mega da Virada. Antes, nos concursos regulares, 5% da premiação era reservada para ser distribuída no sorteio especial do fim do ano. Agora, essa taxa é de 10%, o dobro. A regra já valeu para o sorteio do último sábado, ou seja, esse dinheiro extra já está sendo arrecadado para a premiação no fim do ano.

Procurada, a Caixa Loterias disse que desenvolve continuamente estudos e pesquisas com o objetivo de modernizar os produtos sob sua gestão. "Esclarecemos que as alterações realizadas objetivam elevar o prêmio principal da Mega Sena, tornando-o ainda mais atrativo para o público", afirmou, em nota.

Também muda, já a partir de hoje, a divisão da premiação dos concursos regulares. Até o sorteio da última terça-feira, 35% eram distribuídos para os acertadores da sena, 19% para os que acertassem a quinta e outros 19% para a quadra. Agora, essas porcentagens são de 40%, 13% e 15%, respectivamente. Isso significa que nos concursos regulares - toda terça, quinta e sábado - o prêmio principal ficou 14,29% maior do que era. Mas o dinheiro reservado à quinta e a quadra diminuiu em 31% e 21%, respectivamente.

A mudança vem depois de uma queda de arrecadação com as loterias da Caixa. No primeiro semestre ela foi cerca de 6% menor do que no mesmo período do ano passado. Estes também foram os primeiros meses do setor de apostas esportivas sob regulamentação no país.