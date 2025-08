Os 10 mais ricos do mundo em agosto de 2025, segundo a Forbes

Elon Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo, agora com patrimônio de US$ 401 bilhões (R$ 2,2 trilhões), segundo estimativas da Forbes divulgadas em 1º de agosto. Ele ocupa o posto desde maio de 2024.

O que aconteceu

Oito dos dez mais ricos do mundo começam agosto com fortunas maiores do que no início de julho. Quem foge à regra: Elon Musk, cuja fortuna diminuiu em US$ 5,3 bilhões, e Warren Buffett, cujo patrimônio líquido caiu US$ 2,2 bilhões.

CEO da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang começa agosto como a sexta pessoa mais rica do mundo. Ele ocupava a décima posição no início de julho e foi quem mais subiu no ranking. Larry Ellison, por sua vez, continua sendo o segundo mais rico do mundo pelo segundo mês consecutivo.