Amanda Klein: Prisão de Bolsonaro tem efeito imprevisível sobre economia

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada ontem pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, terá efeitos imprevisíveis sobre a economia do país, avaliou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

A novidade é que a economia pela primeira vez foi enredada nessa trama dantesca com risco seríssimo para milhares de empregos, investimentos e setores atingidos pelo tarifaço de Trump.