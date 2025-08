BC demonstra preocupação com 'tarifaço' e não descarta nova alta dos juros

Futuras altas da taxa básica de juros não são descartadas pelo BC. A ata destaca que o cenário econômico ainda exige cautela. De acordo com a ata, a interrupção das medidas de aperto monetário depende da constatação de que o atual patamar da Selic é suficiente para garantir o objetivo de inibir a alta dos preços. A citação surge no momento em que o índice oficial de preços aparece com variação acima do limite de tolerância desde outubro do ano passado.

O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado.

Ata da 272ª reunião do Copom

Indicadores econômicos apontam para moderação do crescimento. A percepção do BC, no entanto, destaca que o dinamismo do mercado de trabalho "tem dado bastante suporte ao consumo e à renda", fatores que estimulam o aumento dos preços. A avaliação surge no momento em que a taxa de desemprego opera no menor patamar da história, com 5,8% da população desocupada ao final do segundo trimestre.

Mercado prevê que a taxa Selic ficará estável até o fim deste ano. A edição mais recente do Boletim Focus aponta que a Selic persistirá no patamar atual até dezembro. Para 2026, a expectativa é que a taxa sofra um corte de 0,5 ponto percentual, para 14,5% ao ano, no segundo encontro realizado pelo colegiado no próximo ano.

Selic é a principal ferramenta de política monetária contra a inflação. Com o avanço dos preços, a elevação dos juros é utilizada como alternativa para encarecer o crédito e limitar o consumo. Com o dinheiro mais caro, a demanda por bens e serviços tende a diminuir e, consequentemente, segurar o avanço do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), principal índice inflacionário do Brasil.