Quem são os 10 brasileiros mais ricos hoje, segundo a Forbes

2. Vicky Safra e Família (US$ 22,2 bilhões)

Vicky era casada com Joseph Safra desde 1969 Imagem: Bruno Poletti/Folhapress

Vicky tem 73 anos e, recentemente, se tornou a mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes. Em 2020, ela herdou a fortuna de mais de US$ 18 bilhões (R$ 99,2 bilhões na cotação atual) do ex-marido, Joseph Safra, considerado o banqueiro mais rico do mundo, com unidades no Brasil, Suíça e Nova York.

3. Jorge Paulo Lemann e Família (US$ 16,3 bilhões)