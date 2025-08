Como a Porto decide seus patrocínios? Chefe do marketing explica

Como a Porto decide seus patrocínios, tanto na área cultural quanto na área esportiva? A marca, atualmente, é apoiadora de Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro de Fórmula 1, patrocina o festival de música The Town e investe, entre outras iniciativas, em corrida de rua.

'Nos patrocínios, nós definimos arenas e territórios onde iríamos atuar. Trabalhamos na cultura do carro, que vai além da Fórmula 1 e do Bortoleto, na cultura da saúde, com as corridas, por exemplo. Além disso, estamos no entretenimento, como o teatro e o patrocínio ao The Town', conta Oliver Haider, superintendente de Marketing da companhia.

Oliver foi entrevistado no episódio #218 do programa Mídia e Marketing - veja, acima, a entrevista completa.