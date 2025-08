Datas de pagamento do saque-aniversário do FGTS 2025: veja cronograma

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão. Ele permite a retirada de uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de aniversário do trabalhador. No entanto, quem escolhe essa opção não poderá sacar o valor total da conta em caso de demissão, tendo direito apenas à multa de 40% paga pelo empregador.

Já no modelo tradicional — o saque-rescisão — o trabalhador dispensado sem justa causa pode retirar o saldo integral de sua conta do FGTS, além da multa rescisória, se aplicável.

No caso do saque-aniversário, o valor fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como fazer a adesão ao saque-aniversário?

A escolha por essa forma de retirada é facultativa e deve ser feita no aplicativo ou portal oficial do FGTS. Nessas plataformas, é possível indicar uma conta bancária para receber o montante. Segundo a Caixa, o crédito é feito em até cinco dias úteis após a solicitação, caso ela ocorra dentro do mês de aniversário.