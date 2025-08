Ecoenel: como ganhar desconto na conta de luz reciclando seu lixo

O programa concedeu mais de R$ 700 mil em descontos nas contas de luz de SP em 2024, a partir da coleta de 2,3 mil toneladas de recicláveis. A ação também evitou a emissão de 8,3 mil toneladas de CO2 e contribuiu para preservar 21 mil árvores.

Alternativa para economizar com bandeira vermelha. O alerta para o uso consciente da energia elétrica voltou a ganhar força com o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de que a bandeira tarifária de agosto de 2025 será Vermelha - Patamar 2. Diante do aumento no custo da conta de luz, a Enel reforça a importância de iniciativas como a Ecoenel.

Solidariedade. O Ecoenel ainda oferece outra alternativa ao desconto na conta da luz. Ao invés de usar o bônus na própria conta de energia, é possível destiná-lo a uma instituição social que esteja localizada na área de concessão da Enel.

App. O aplicativo da Ecoenel permite acompanhar os dados da coleta, consultar o ecoponto mais próximo e conferir a tabela de preço dos resíduos, entre outras funções. O app está disponível nas plataformas Android e IOS.

Como participar do programa Ecoenel