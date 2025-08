Haddad diz que 'nem sonha' em privatizar Pix: 'Não tem custo pro cidadão'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje o Pix, alvo de investigação comercial nos Estados Unidos, e afirmou que "nem sonha" em privatizar a tecnologia, durante a abertura da reunião do Conselhão.

O que aconteceu

"É uma tecnologia soberana brasileira, e nós não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar em privatizar algo que não custa para o cidadão", afirmou Haddad. "Nós vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com uma tecnologia", continuou, sem citar diretamente os Estados Unidos ou empresas específicas.

A investigação dos EUA, revelada no meio de julho, destaca o Pix como uma "possível prática desleal" e reclama da pirataria no país. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz outro trecho do relatório, assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).