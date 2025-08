Itamatary dará resposta aos EUA sobre Pix em 18 de agosto, diz chanceler

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deve participar das negociações. "É uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro e que tem sido considerada por economistas, inclusive prêmios Nobel de Economia, o futuro da moeda digital no mundo, o nosso Pix", afirmou, em entrevista ontem.

Vieira também destacou as negociações sobre o tarifaço. "As tratativas empreendidas pelo governo foram fundamentais para a exclusão de cerca de 700 itens comerciais da ordem executiva sob tarifas, o que preservou setores estratégicos como a indústria de aviões, a produção de sucos de laranja e o setor de celulose", disse, em discurso no Itamaraty durante a abertura da reunião do Conselhão de Lula.

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. A lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.

"Daqui, não existiu qualquer gesto de afronta ao segundo maior parceiro comercial com o qual mantemos relações comerciais e diplomáticas de mais de 200 anos", afirmou Vieira. "Ao contrário, buscamos todos os canais de interlocução possíveis e estimulamos as empresas e setores a negociar com os seus clientes e contrapartes no outro país, o que já resultou em significativa limitação do alcance das sobretarifas."