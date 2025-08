Perdeu o 3º? Veja data de pagamento do 4º lote de restituição do IR

Após concluir os repasses dos três primeiros lotes da restituição do Imposto de Renda, a Receita Federal se prepara para liberar o quarto lote, que está agendado para o dia 29 de agosto.

Datas dos lotes da restituição em 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho (pago)

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos depósitos segue uma hierarquia definida pela lei. Os primeiros a receber são os contribuintes com 80 anos ou mais, seguidos por pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou moléstia grave. Logo depois, são contemplados os profissionais da educação cujo principal rendimento vem do magistério.