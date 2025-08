PIS de agosto de 2025: saiba a data de pagamento do abono salarial

O valor do abono varia de acordo com o número de meses trabalhados em 2023, sendo calculado com base no salário mínimo vigente em 2025, que foi fixado em R$ 1.518.

Como verificar se tem direito e como receber?

A consulta ao benefício pode ser feita pelos seguintes meios: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 (Central Alô Trabalho) ou em unidades do Ministério do Trabalho.

Quem tem conta na Caixa Econômica Federal recebe o valor automaticamente em conta corrente ou poupança. Já os clientes do Banco do Brasil podem acessar o valor via PIX, transferência TED ou saque presencial. Para os demais, o crédito é feito em uma conta poupança digital social, aberta pela Caixa.

Cronograma do PIS em 2025

Nascidos em novembro e dezembro: pagamento inicia em 15 de agosto. Este será o último pagamento PIS em 2025.