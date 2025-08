Prisão de Bolsonaro dificulta negociação do tarifaço, diz especialista

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir medidas cautelares. A decisão cita a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações no fim de semana.

Bruno Corano entende, porém, que a prisão de Bolsonaro não deve fazer com que os Estados Unidos apliquem novas sanções ao Brasil.

Eu acho que mais sanções não devem vir, porque mais que isso seria muito, muito, muito drástico. A Lei Magnitsky, por mais que ela tenha pressionado, ela é pontual, está voltada ali ao Alexandre de Moraes. Não vejo mais nenhuma medida prática.

Bruno Corano, CEO da Corano Capital NYC

