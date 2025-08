Tebet diz que negociação de tarifaço é 'processo' e mira em carne e café

Esta mudança não está considerada para amanhã, quando as taxas entram em vigência. "Provavelmente não aconteça. Pode acontecer nos próximos 15 dias ou 30 dias, mas vai acontecer", prometeu a ministra.

O ponto, para ela, seria mais por uma questão interna do que externa. "Nós acreditamos que, na hora em que eles olharem os números inflacionários desses produtos e que fizerem a pesquisa de opinião pública —e obviamente que eles fazem—, eles vão reposicionar esses produtos no mercado", afirmou a ministra.

Pode ser que a gente tenha algumas exceções que, às vezes, não vão ser nem alardeadas por eles. Eles não têm interesse em ficar alardeando o que estão cedendo. É um processo.

Simone Tebet, sobre negociações com os EUA

Negociações sobre tarifaço

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. A lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.