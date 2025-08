Trump ameaça Brics para preservar dólar; qual a força do bloco econômico?

Ameaçado pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o Brics cresce em número de membros, influência e ousadia. O bloco fortalece os países do chamado Sul global em negociações comerciais com o G7 —grupo dos sete mais ricos do mundo—, e defende alternativas ao Banco Mundial e ao dólar. Apesar do crescimento desde sua criação, o Brics ainda patina em diversas frentes: o Novo Banco de Desenvolvimento ainda é muito pequeno em relação ao Banco Mundial, e a adoção de uma moeda comum seria uma medida polêmica sem respaldo de todos os países do bloco.

O Brics e o dólar

Os membros do Brics falam repetidamente em "desdolarização". O bloco intensificou o comércio com moedas locais, como a Rússia e a China, que já fecharam acordos de energia em rublos (russo) e yuans (chinês). "Não há por que países que transacionam entre si só o façam em dólar. Pelo mesmo critério, teriam que obrigar os membros da Comunidade Europeia a utilizar o dólar em vez do euro", diz o professor da PUC-SP Antonio Corrêa de Lacerda, do Conselho Federal de Economia.