Auxílio Gás de agosto: calendário de pagamentos foi divulgado; veja datas

O pagamento do Auxílio Gás será reativado pelo governo federal ao longo do mês de agosto. O benefício é distribuído a cada dois meses, exclusivamente nos meses pares. Nesta rodada, os depósitos serão realizados entre os dias 18 e 29.

Datas de pagamento do Auxílio Gás - agosto de 2025

NIS final 1 - 18/08

NIS final 2 - 19/08

NIS final 3 - 20/08

NIS final 4 - 21/08

NIS final 5 - 22/08

NIS final 6 - 25/08

NIS final 7 - 26/08

NIS final 8 - 27/08

NIS final 9 - 28/08

NIS final 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

Destinado a aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, o Auxílio Gás tem como finalidade ajudar no custeio do gás de cozinha em lares de baixa renda.