Bolsa Família, FGTS: Onde a biometria será usada para acessar valores

A implementação deve ser feita de forma gradual. Cronograma ainda será definido pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). Sabe-se que o prazo inicial para que os sistemas estejam em funcionamento é de quatro meses a partir de 25 de julho, data da assinatura do decreto. Portanto, em teoria, até o Natal todas as regras e como fazer o processo deverão ser publicados e já estar em andamento.

A Caixa Econômica Federal, que já utiliza a biometria para mais de 90% dos beneficiários do Bolsa Família, será uma das principais responsáveis pela operacionalização. O governo também assinou um Acordo de Cooperação que permitirá o uso da biometria da Caixa para verificação no pagamento de benefícios.

INSS também usará biometria para validar descontos na folha de pagamento. No INSS, a biometria facial já é utilizada para validação de empréstimos.

Medida vem depois da descoberta de descontos irregulares. Neste caso, faz parte de um acordo mediado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) após a descoberta de fraudes e descontos indevidos realizados por entidades associativas a milhões de aposentados e pensionistas. É provável que as regras sejam divulgadas apenas após o ressarcimento de todos aqueles que contestaram os valores.

Importante: ainda não há obrigatoriedade para uso da biometria para pegar o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo. O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) publicou um comunicado alertando que não é necessário, neste primeiro momento, ir ao Cras (Centro de Referência em Assistência Social) para fazer o cadastro. A orientação é aguardar informações do MGI.

Biometria já faz parte de alguns documentos

Se você já tem biometria cadastrada, não será necessário fazer um novo registro, segundo o governo. É o caso de quem já recebe benefício pela Caixa, ou então quem tem: