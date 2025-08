De herança a adoção: 8 direitos garantidos pela união estável

Quem vive em união estável pode ter direito a herança, como regra geral. A extinção do casamento, por morte, não se confunde com a sucessão hereditária. Isto é, em caso de morte de um dos companheiros, primeiro se extingue o casamento, e se apuram os bens comuns e particulares e, do que sobrar ao companheiro falecido, passa-se à sua sucessão hereditária.

No caso da união estável, sob o regime da comunhão parcial de bens, o companheiro sobrevivente recebe metade dos bens comuns e ainda herda os bens que restarem ao companheiro falecido, em concorrência com os descendentes do companheiro falecido.

Divisão de bens

Bens comprados juntos durante a união, como casa e carro, são divididos igualmente em caso de separação, de acordo com o regime de comunhão parcial de bens. No entanto, bens adquiridos antes da união, recebidos por herança ou doação, não entram na partilha, a menos que haja um contrato específico entre as partes.

Pensão por morte

O companheiro ou companheira pode receber pensão do INSS em caso de morte do parceiro, desde que a união estável seja comprovada por documentos, testemunhas ou escritura. Entretanto, para ser considerado beneficiário, a lei exige um período mínimo de pelo menos dois anos de união entre o segurado e o companheiro.