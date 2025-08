Deputado aponta canibalização de peças e negligência em acidente da Voepass

O parlamentar declarou que uma peça em bom estado era colocada na aeronave a ser fiscalizada. Quando chegava o prazo de inspeção de outro avião, a peça era retirada e fixada na aeronave a ser avaliada pelos técnicos daquela vez.

Padovani apresentou um projeto para aumentar o rigor da fiscalização. Ele quer diminuir os prazos de visitas de técnicos da Anac e cadastrar o número das peças para que não haja a canibalização.

Outra medida é impedir que uma empresa em recuperação judicial abra uma nova companhia aérea. O deputado lembrou que a Passaredo estava nesta situação e criou a Voepass com a mesma estrutura. Com CNPJ novo, continuou operando, mas com os problemas financeiros antigos que levaram à negligência e a falhas de treinamento.

Problema conhecido

Um ex-funcionário da Voepass revelou negligência da Voepass. Ele disse que o equipamento de degelo do avião ATR 72-500, que caiu em Vinhedo (SP), já havia apresentado o problema antes.

Na madrugada anterior à queda, um comandante havia relatado problemas no equipamento. O depoimento do ex-funcionário foi revelado pelo Fantástico, da TV Globo, no último domingo.